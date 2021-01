In den USA hat sich der Anstieg der Bauausgaben im November abgeschwächt. Im Monatsvergleich seien die Ausgaben um 0,9 Prozent geklettert, teilte das US-Handelsministerium am Montag in Washington mit. Der Zuwachs fiel damit nahezu wie erwartet aus. Im Oktober waren die Bauinvestitionen noch stärker um 1,6 Prozent gestiegen.