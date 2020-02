USA: Baubeginne fallen weniger als erwartet - Genehmigungen legen deutlich zu

In den USA haben sich die Baubeginne und die Baugenehmigungen besser als erwartet entwickelt. Die Zahl der Wohnungsbaubeginne ist im Januar deutlich weniger als erwartet gefallen. Sie fiel im Monatsvergleich um 3,6 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel mit einem deutlicheren Rückgang um 11,2 Prozent gerechnet.