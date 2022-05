Die US-Bauwirtschaft scheint sich im April eher schwach entwickelt zu haben. Die Zahl neu begonnener Häuser und die Anzahl der Baugenehmigungen gingen zurück. Die Baubeginne sanken zum Vormonat um 0,2 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt zwar mit einem deutlicheren Rückgang um 2,1 Prozent gerechnet. Allerdings wurde der Anstieg im Vormonat von 0,3 Prozent in einen Rückgang von 2,8 Prozent revidiert.