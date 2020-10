Die Baugenehmigungen, die den Baustarts zeitlich vorauslaufen, stiegen deutlicher an. Sie erhöhten sich zum Vormonat um 5,2 Prozent. Dies lag über den Markterwartungen von plus 3,0 Prozent. Die Baugenehmigungen liegen damit wieder in der Nähe des Niveaus, welches sie vor der Corona-Krise erreicht hatten. Die Baubeginne liegen etwas tiefer./bgf/ssc/jha/

(AWP)