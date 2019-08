In den USA hat sich die Unternehmensstimmung in der Region Chicago im August etwas aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg von 44,4 Punkten im Vormonat auf 50,4 Punkte, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Freitag in Chicago mitteilte. Der Vormonatswert war der niedrigste seit Dezember 2015 gewesen. Analysten hatten im Mittel mit einem geringeren Anstieg auf 47,5 Punkte gerechnet.