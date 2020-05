In der US-Region Chicago hat sich die Unternehmensstimmung im Mai weiter eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel zum Vormonat um 3,1 Punkte auf 32,3 Punkte, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Freitag in Chicago mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit dem Jahr 1982.