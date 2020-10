Das Geschäftsklima in der Region Chicago hat sich im Oktober weniger als erwartet eingetrübt. Der Indexwert fiel um 1,3 Punkte auf 61,1 Punkte, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Freitag in Chicago mitteilte. Analysten hatten einen deutlicheren Rückgang auf 58,0 Punkte erwartet.