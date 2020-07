Das Geschäftsklima für die Region Chicago hat im Juli nach dem Einbruch in der Corona-Krise in die Wachstumszone gedreht. Der Einkaufsmanagerindex stieg zum Vormonat um 15,3 Punkte auf 51,9 Punkte, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Freitag in Chicago mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 44,0 Punkte gerechnet.