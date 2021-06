Das Geschäftsklima in der Region Chicago hat sich im Juni überraschend deutlich eingetrübt. Der Indikator fiel um 9,1 Punkte auf 66,1 Zähler, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Mittwoch in Chicago mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen weniger starken Rückgang auf 70,0 Punkte erwartet. Im Mai hatte der Indikator bei 75,2 Punkten den höchsten Stand seit Ende 1973 erreicht. Werte über der Marke von 50 Punkten signalisieren wirtschaftliches Wachstum, Werte darunter deuten auf eine Schrumpfung hin./la/bgf/jha/