Das Defizit in der Handelsbilanz der USA hat sich im Juni erstmals seit Februar verringert. Der Fehlbetrag sei um 4,1 Milliarden auf 50,7 Milliarden US-Dollar gefallen, teilte das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Defizit von 50,2 Milliarden Dollar gerechnet. Das Defizit im Vormonat wurde von 54,6 auf 54,8 Milliarden Dollar nach oben revidiert.