USA: Dienstleister-Stimmung fällt auf Dreijahrestief

Die Stimmung der US-Dienstleister hat sich im September deutlich verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) fiel um 3,8 Punkte auf 52,6 Zähler, wie das Institut am Donnerstag in Tempe mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit gut drei Jahren. Analysten hatten im Mittel einen viel geringeren Rückgang auf 55,0 Punkte erwartet.