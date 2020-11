Die Preise für in die USA importierte Güter sind im Oktober stärker gesunken als erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fielen die Preise für eingeführte Güter um 1,0 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 0,8 Prozent gerechnet. Im September waren die Preise um revidierte 1,4 (zunächst 1,1) Prozent gefallen. Seit Februar ist die Rate ununterbrochen negativ.