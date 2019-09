In den USA sind die Preise von importierten Gütern im August wie erwartet gefallen. Gegenüber dem Vorjahresmonat seien die Einfuhrpreise um 2,0 Prozent gesunken, teilte das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten im Mittel mit diesem Rückgang gerechnet. Stärker war der Rückgang zuletzt im August 2016 gewesen.