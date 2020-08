USA: Einfuhrpreise legen weiter zu

Die Preise von in die USA importierten Gütern sind auch im Juli gestiegen. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sie sich um 0,7 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Der Anstieg ist damit etwas stärker als erwartet. Analysten hatten im Mittel mit einem Zuwachs um 0,6 Prozent gerechnet.