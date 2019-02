Die Preise von in die USA importierten Gütern sind im Januar deutlich gefallen. Gegenüber dem Vorjahresmonat gingen sie um 1,7 Prozent zurück, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Das ist die niedrigste Rate seit August 2016. Analysten hatten im Mittel mit einem Rückgang um 1,6 Prozent gerechnet. Der Rückgang im Vormonat wurde von 0,6 auf 0,5 Prozent korrigiert.