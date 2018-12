Die Preise von in die USA importierten Gütern sind im November deutlich schwächer gestiegen als erwartet. Die Einfuhrpreise seien um 0,7 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat geklettert, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt mit einer Rate von 1,3 Prozent gerechnet. Der Anstieg vom Vormonat wurde von 3,5 auf 3,3 Prozent nach unten gesetzt.