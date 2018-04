In den USA sind die Preis für importierte Waren im März schwächer gestiegen als erwartet. Die Einfuhrpreise erhöhten sich zum Vorjahresmonat um 3,6 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten eine Rate von 3,8 Prozent erwartet. Der Anstieg im Vormonat wurde von 3,5 auf 3,4 Prozent korrigiert.