Die Preise von in die USA eingeführten Gütern sind im Mai im Monatsvergleich gestiegen. Wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte, legten die Importpreise zum Vormonat um 1,0 Prozent zu. Analysten hatten im Mittel ein Plus von 0,6 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich sanken die Preise dagegen um 6,0 Prozent. Der Rückgang war allerdings weniger stark als im Vormonat.