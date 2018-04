In den USA sind die Einkommen der privaten Haushalte im März hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Sie legten im Monatsvergleich um 0,3 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Montag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten hingegen mit einem Anstieg um 0,4 Prozent gerechnet. Die Konsumausgaben der Haushalte stiegen zum Vormonat um 0,4 Prozent. Dies war so erwartet worden.