USA: Einzelhandel steigert Umsätze nur leicht

Der US-Einzelhandel hat seine Umsätze im November nur leicht gesteigert. Die Erlöse seien gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen, teilte das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Experten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 0,8 Prozent gerechnet. Allerdings folgt der Anstieg auf ein deutliches Plus im Vormonat, das mit 1,8 Prozent sogar stärker ausfällt als zunächst mit 1,4 Prozent angegeben. Ohne die häufig schwankenden Erlöse aus Autoverkäufen erhöhten sich die Umsätze im November ebenfalls um 0,3 Prozent./bgf/jsl/mis