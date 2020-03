Der US-Einzelhandelsumsätze sind im Februar überraschend gefallen. Allerdings wurden die Daten noch weitgehend vor der Zuspitzung der Coronavirus-Krise in den USA erhoben. Die Erlöse seien um 0,5 Prozent zum Vormonat gesunken, teilte das Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Allerdings war der Zuwachs im Vormonat stärker als zunächst erwartet ausgefallen. Die Umsätze waren im Januar um revidierte 0,6 Prozent gestiegen, nachdem zuvor ein Plus von 0,3 Prozent gemeldet worden war.