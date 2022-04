USA: Empire-State-Index hellt sich deutlich auf als erwartet

Die Stimmung in den Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York hat sich im April deutlicher aufgehellt als von Experten erwartet worden war. Der Empire-State-Index stieg zum Vormonat um 36,4 Punkte auf plus 24,6 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Freitag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg des Indikators auf plus 1,0 Punkte gerechnet. Mit einem Stand klar über der Nulllinie signalisiert der Indikator eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität./he