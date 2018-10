USA: Empire-State-Index steigt stärker als erwartet

Die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York hat sich im Oktober aufgehellt. Der Empire-State-Index stieg von 19,0 Punkten im Vormonat auf 21,1 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Montag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur einen Anstieg auf 20,0 Punkte erwartet. Der September-Wert war der niedrigste seit April.