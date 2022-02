USA: Empire-State-Index steigt weniger als erwartet

Die Stimmung in den Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York hat sich im Februar weniger als erwartet aufgehellt. Der Empire-State-Index stieg im Februar im Vergleich zum Vormonat um 3,8 Punkte auf 3,1 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Dienstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt jedoch mit einem Anstieg auf 12,0 Punkte gerechnet.