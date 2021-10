USA: Erzeugerpreise mit stärkstem Zuwachs seit Erhebungsbeginn

In den USA ziehen die Preise auf Herstellerebene weiter an. Im September stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,6 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das ist der stärkste Zuwachs seit Beginn der Berechnungen im Jahr 2010. Analysten hatten im Schnitt einen Zuwachs um 8,7 Prozent erwartet. Im Vormonat hatte die Rate 8,3 Prozent betragen.