In den USA sind die Erzeugerpreise auch im Juli gefallen, allerdings deutlich schwächer als in den Vormonaten und auch schwächer als Analysten erwartet hatten. Im Jahresvergleich seien die Preise auf Herstellerebene um 0,4 Prozent gesunken, teilte das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mit. Im Juni und Mai waren die Preise noch jeweils deutlich stärker um 0,8 Prozent gefallen und im April um 1,2 Prozent. Experten hatten für Juli im Schnitt einen Rückgang um 0,7 Prozent im Jahresvergleich erwartet.