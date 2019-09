In den USA sind die Erzeugerpreise im August etwas stärker gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten sie um 1,8 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen Zuwachs um 1,7 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich legten die Preise um 0,1 Prozent zu. Hier hatten Analysten eine Stagnation erwartet.