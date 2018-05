USA: Erzeugerpreise steigen schwächer als erwartet

In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene im April spürbar abgeschwächt. Die Erzeugerpreise erhöhten sich zum Vorjahresmonat um 2,6 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Im Vormonat hatte die Jahresrate deutlich höher bei 3,0 Prozent gelegen. Analysten hatten einen Zuwachs um 2,8 Prozent erwartet.