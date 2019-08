In den USA sind die Erzeugerpreise im Juli wie erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten sie um 1,7 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten mit diesem Zuwachs gerechnet. Im Vormonat hatte die Teuerungsrate ebenfalls 1,7 Prozent betragen.