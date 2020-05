USA: Frühindikatoren fallen im April weniger als erwartet

In den USA ist der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren im April weniger als erwartet gesunken. Der Index sei im Vergleich zum Vormonat um 4,4 Prozent gefallen, teilte das private Forschungsinstitut Conference Board am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten einen Rückgang um 5,4 Prozent prognostiziert. Im Vormonat war der Indikator um revidierte 7,4 Prozent gesunken. In der Erstschätzung war noch ein Rückgang von 6,7 Prozent ermittelt worden.