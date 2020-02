In den USA ist der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren zum Beginn des Jahres stärker als erwartet gestiegen. Der Indikator habe im Januar im Vergleich zum Vormonat um 0,8 Prozent zugelegt, wie das private Forschungsinstitut Conference Board am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur einen Zuwachs um 0,4 Prozent gerechnet. Im Dezember waren die Frühindikatoren um 0,3 Prozent gefallen.