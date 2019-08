In den USA hat der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren im Juli überraschend deutlich zugelegt. Er sei um 0,5 Prozent zum Vormonat gestiegen, teilte das private Forschungsinstitut Conference Board am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet.