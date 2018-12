Der Preisauftrieb am US-Immobilienmarkt hat im Oktober trotz einer Abschwächung positiv überrascht. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat stiegen die Häuserpreise um 5,03 Prozent, wie aus dem am Mittwoch in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Analysten hatten im Schnitt nur einen Zuwachs um 4,86 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich stiegen die Häuserpreise um 0,41 Prozent (Prognose: +0,30%)./he