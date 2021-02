USA: Häuserpreise steigen Ende 2020 etwas stärker als erwartet - FHFA

In den USA setzt sich der Aufwärtstrend der Häuserpreise fort. Der FHFA-Hauspreisindex ist im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Prozent gestiegen, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Dies ist der siebte Anstieg in Folge. Ausserdem fallen die Preiszuwächse stärker aus als in der Zeit vor der Corona-Krise.