USA: Häuserpreise steigen etwas weniger als erwartet - FHFA

In den USA setzt sich der Aufwärtstrend der Häuserpreise mit geringerem Tempo fort. Der FHFA-Hauspreisindex ist im Februar im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Prozent gestiegen, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Analysten hatten im Schnitt allerdings einen etwas stärkeren Zuwachs um 1,0 Prozent erwartet. Im Januar waren die Hauspreise um 1,0 Prozent gestiegen. Im Jahresvergleich stiegen die Preise um 12,2 Prozent.