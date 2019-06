In den USA sind die Häuserpreise im April stärker als erwartet gestiegen. Der FHFA-Hauspreisindex legte zum Vormonat um 0,4 Prozent zu, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Analysten hatten einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Hauspreise um 0,1 Prozent gestiegen.