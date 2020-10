USA: Häuserpreise steigen trotz Corona in Rekordtempo - FHFA

In den USA sind die Häuserpreise im August unerwartet stark gestiegen. Der FHFA-Hauspreisindex legte im Vergleich zum Vormonat um 1,5 Prozent zu, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Im Monatsvergleich sei das der stärkste Anstieg seit Beginn der Erhebung im Jahr 1991. Am Markt war im Schnitt nur mit einem Zuwachs um 0,7 Prozent gerechnet worden.