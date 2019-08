USA: Handelsstreit lastet auf Konsumstimmung

Der Handelsstreit zwischen den USA und China beginnt, auf der Stimmung der Verbraucher zu lasten. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel im August um 8,6 Punkte auf 89,8 Zähler, wie die Universität am Freitag in einer zweiten Schätzung mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit fast drei Jahren und der stärkste Rückgang seit etwa sechs Jahren. In einer ersten Erhebungsrunde hatte die Uni noch einen höheren Wert von 92,1 Punkten ermittelt.