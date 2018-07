Die Preise am US-Häusermarkt sind im Mai den zweiten Monat in Folge schwächer gestiegen. Der Case-Shiller-Index erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,51 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Das liegt unter dem Anstieg im Vormonat von revidiert 6,69 (zunächst 6,56) Prozent. Analysten hatten für Mai im Schnitt mit einem Zuwachs um 6,40 Prozent gerechnet.