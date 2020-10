USA: Hauspreise steigen deutlich stärker als erwartet - Case-Shiller-Index

Die Immobilienpreise in den USA steigen trotz Corona-Krise kräftig. Im August erhöhten sich die Hauspreise in den 20 grossen Metropolregionen des Landes im Jahresvergleich um 5,2 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Es ist der deutlichste Anstieg seit knapp zwei Jahren. Analysten hatten im Schnitt einen deutlich schwächeren Anstieg um 4,2 Prozent erwartet.