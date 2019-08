Der Preisauftrieb am US-Immobilienmarkt hat sich im Juni weiter abgeschwächt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Häuserpreise um 2,1 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Dies ist der schwächste Anstieg seit 2012. Seit über einem Jahr hat sich der Preisauftrieb bei den Hauspreisen kontinuierlich abgeschwächt.