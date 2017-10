Die Preise am US-Häusermarkt, gemessen am Case-Shiller-Index, sind im August im Rahmen der Erwartungen gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr legten die Preise in den zwanzig grössten Ballungsgebieten um 5,92 Prozent zu, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Analysten hatten mit einem geringfügig stärkeren Anstieg um 5,93 Prozent gerechnet. Im Vormonat Juli hatte der Indikator um 5,83 Prozent zugelegt.