USA: Industrie-Stimmung fällt auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise

Die Stimmung in der US-Industrie ist im April belastet durch die Corona-Krise auf den tiefsten Stand seit der Finanzkrise vor elf Jahren gefallen. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel von 49,1 Punkten im Vormonat auf 41,5 Punkte, wie das Institute for Supply Management am Freitag in Washington mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit April 2009. Volkswirte hatten allerdings mit einem stärkeren Rückgang auf 36,0 Punkte gerechnet.