USA: Industrie-Stimmung fällt auf den niedrigsten Stand seit über zehn Jahren

Die Stimmung in der US-Industrie ist im Dezember auf den niedrigsten Stand seit über zehn Jahren gefallen. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel von 48,1 Punkten im Vormonat auf 47,2 Zähler, wie das Institute for Supply Management am Freitag in Washington mitteilte. Die Analysten hatten hingegen im Mittel einen Anstieg auf 49,0 Zähler erwartet. Noch niedriger notierte der Indikator zuletzt im Juni 2009.