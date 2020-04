USA: Industrie-Stimmung trübt sich weniger als erwartet ein

Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im März in der Corona-Krise weniger als erwartet eingetrübt. Allerdings sind die Zahlen angesichts der Störung der Lieferketten verzerrt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel von 50,1 Punkten im Vormonat auf 49,1 Zähler, wie das Institute for Supply Management am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten mit einem deutlich stärkeren Rückgang auf 44,5 Punkte gerechnet.