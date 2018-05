Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im April überraschend kräftig eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM sei um 2,0 Punkte auf 57,3 Zähler gesunken, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Washington mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit Juli 2017. Bankvolkswirte hatten hingegen nur mit einem Rückgang auf 58,5 Punkte gerechnet.