USA: Industriestimmung in New York erholt sich von Einbruch

Die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York hat sich im Juli wieder ein Stück weit vom herben Einbruch im Vormonat erholt. Der Empire-State-Index stieg um 12,9 Punkte auf plus 4,3 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Montag mitteilte. Im Juni hatte es beim Stimmungsindikator einen der stärksten jemals verzeichnete Rückgänge gegeben.