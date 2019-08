Die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York hat sich im August überraschend aufgehellt. Der Empire-State-Index stieg von 4,3 Punkten im Vormonat auf 4,8 Punkte, wie die regionale Notenbank von New York am Donnerstag mitteilte. Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang auf 2,0 Punkte erwartet.