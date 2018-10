Die Stimmung in der US-Industrie ist im September etwas deutlicher als erwartet gesunken. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel von 61,3 Punkten im Vormonat auf 59,8 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Washington mitteilte. Experten hatten mit einem Wert von 60,0 Punkten gerechnet. Im August war noch der höchste Stand seit Mai 2004 verzeichnet worden.