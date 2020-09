USA: Industriestimmung steigt auf den höchsten Stand seit Ende 2018 (AF)

(Ausführliche Fassung) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im August den vierten Monat in Folge aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg von 54,2 Punkten im Vormonat auf 56,0 Zähler, wie das Institute for Supply Management am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 54,8 Punkte gerechnet. Der August-Wert ist der höchste Stand seit November 2018, also bevor der sich zuspitzende Handelskonflikt zwischen den USA und China die Industrie belastet hatte.